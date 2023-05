Mikkel Hansen er i bedring og påbegynder genoptræning

- Jeg har været gennem en hård mental periode, hvor jeg heldigvis har haft en fantastisk opbakning fra min familie, venner, faglige eksperter og arbejdsgiver.

- Nu er jeg et sted, hvor jeg igen har energi og overskud til at kunne fokusere på at komme tilbage til den sport, som jeg elsker, siger Mikkel Hansen ifølge Aalborgs hjemmeside.

Mikkel Hansen går i gang med individuel genoptræning og skal også indgå i træning med sine holdkammerater.

Men Aalborg slår altså fast, at det er vigtigt med ”en gradvis tilbagevenden og optrapning af træningen”. Derfor tør Aalborg-direktør Jan Larsen ikke sætte dato på, hvornår Mikkel Hansen igen spiller en håndboldkamp.