- Så det gør det sjovt at møde ind i landsholdslejren hver gang, siger Nikolaj Jacobsen til forbundets hjemmeside.

Der er tale om en femårig forlængelse af kontrakten. Tidligere løb samarbejdet frem til 2025.

- Det har været vigtigt for mig. For det giver en sikkerhed og betyder, at jeg ved, hvad jeg skal de næste mange år, siger han og tilføjer:

- Jeg synes samtidig, vi er ved at få et godt kuld af nye unge spillere ind på landsholdet, og arbejdet med at føre dem fremad og forhåbentlig sikre nogle gode resultater til dansk håndbold også i fremtiden har været meget motiverende og en af de største grunde til, jeg har valgt at lave så lang en kontrakt.