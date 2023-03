GOG skilte Aalborg ad i dramatisk Champions League-dyst

Efter et nederlag på to mål i den første kamp for godt en uge siden vendte GOG det hele på hovedet i Jyske Bank Arena i Odense og vandt 32-24.

Det så ellers sort ud for GOG, der kort inde i anden halvleg mistede sin vitale spilstyrer Morten Olsen, som fik rødt kort.

Men den unge og talentfulde garde tog over i angrebet og scorede pludselig et hav af mål mod et forstenet Aalborg-mandskab, som var uden de skadede profiler Aron Palmarsson, Lukas Sandell og Jesper Nielsen.

Dermed venter FC Barcelona nu på GOG i Champions Leagues kvartfinale.