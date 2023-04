»Jeg vil så afgjort gerne slutte godt af i Odense, det siger sig selv. Vi er med i tre turneringer, og det giver selvfølgelig mange kampe på kort tid, men det gør os også sultne og ærgerrige. Så må vi restituere efter sæson,« sagde Ulrik Kirkely til Ritzau, inden Final 4-stævnet begyndte.

»Jeg synes ikke, at Odense har været favorit i min tid i klubben, da Esbjerg har været stærk i flere år, og jeg synes heller ikke, at vi er favoritter nu, men det går jeg heller ikke så meget op i. Vi har fokus på at optimere vores egen situation, i forhold til hvem vi skal møde, og hvis vi rammer vores niveau, kan vi også vinde.«

Fynsk dominans

Odense var lørdag det første hold, der blev klar til finalen. At det var et skadeplaget midterhold i den danske liga, der var oppe mod et europæisk tophold, der sidst i april skal spille kvartfinale i Champions League, blev klart efter et lille kvarters spil. Indtil da havde Silkeborg-Voel, der havde fordel af hjemmebane i Final 4, ellers hængt meget fint på og forsøgt med et offensivt forsvar og hurtige angreb. Det var bare ikke nok.