Ikasts håndboldkvinder sikrede sig grundspillets tredjeplads

Tredjepladsen betyder, at Ikast tager et point med over i slutspillet, mens Odense og Esbjerg begge medbringer to af slagsen til turneringens næste fase.

Ikast spillede sig et stort skridt tættere på tredjepladsen ved at slå København stort i lørdagens direkte duel om topplaceringen.

Og onsdag fulgte holdet så op på succesoplevelsen ved at hente hjemmesejr nummer 11 af 12 mulige i sæsonen.

Sarah Iversen, Ingvild Bakkerud og Trine Mortensen tog ansvar i indledningen, hvor Ikast hurtigt opbyggede en føring på 10-4.