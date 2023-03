Odense smadrede københavnere og vinder grundspillet

Odense Håndbold skulle bare bruge ét point for at sikre sig sejren i grundspillet tirsdag aften.

Men kampen mod Ajax København var ikke mange minutter gammel, før det stod klart, at fynboerne aldrig ville få problemer med at hente to af slagsen.

På hjemmebane vandt Odense 37-14, og selv om Team Esbjerg tidligere på aftenen sejrede overbevisende med 36-23 over HH Elite, kan vestjyderne ikke længere nå førstepladsen.