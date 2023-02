Odense Håndbold vandt topbrag og konsoliderer dukseplads

Topopgøret var også et møde mellem nummer et og to på listen af keepere med de højeste redningsprocenter i sæsonen hidtil.

Men selv om Althea Reinhardt og Jessica Ryde leverede hver deres redning i indledningen, fik de langtfra nogen afgørende rolle i en tæt, velspillet og afvekslende første halvleg, hvor holdene skiftedes til at have momentum.

I stedet kom svenske Martina Thörn ind mellem Odenses stænger efter et kvarter ved stillingen 7-9, og hun var med fire redninger med til at vende kampen og sikre 16-14 til hjemmeholdet ved pausen.