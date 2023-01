Landstræner: Vi gjorde det unødigt spændende

- Det var en hård anden halvleg at komme igennem. Vi gjorde det unødigt spændende. Vi var i kontrol og kunne to gange i løbet af kampen have lukket den, men så brændte vi på en verdensklassekeeper.

- Der var altså ikke nogen grund til, at vi gjorde det så spændende, som vi gjorde, siger Nikolaj Jacobsen til TV 2.

Han er dog glad for, at endnu et sæt VM-medaljer er sikret med finalepladsen. Det er den tredje VM-finale i træk for Danmark, der har vundet guldet de to seneste gange.

- Det er fantastisk. Tredje gang i træk er kæmpestort. I semifinalen er der altid lidt frygt i baghovedet, fordi det ene hold kan ende med at rejse tomhændet hjem.