Norsk kvartet styrede Team Esbjerg til storsejr i Norge

Den norske kvartet endte med at score sammenlagt 20 mål i kampen, 14 af dem faldt i første halvleg.

Reistad blev kampens topscorer med syv træffere.

Storhamar fulgte fint med i de første 20 minutter, hvor stillingen var 11-10 i vestjysk favør, men så trak Esbjerg fra i en god periode med fire mål i træk, så føringen lød 15-10.

Og når nu Esbjerg var i gang, kunne holdet lige så godt sætte sagerne på plads inden pausen. Føringen nåede at vokse til 19-11, før Storhamar kunne forsøge at komme til hægterne med en tur i omklædningsrummet.

Esbjerg kom også fokuseret ud til anden halvleg og fastholdt føringer på syv-otte mål, indtil den første nimålsføring blev skabt ved 25-16.

Storhamar var ude af stand til at udfordre det danske hold, som blot øgede føringen yderligere og vandt med ni mål, efter at Esbjerg havde været helt oppe at føre med 12 mål undervejs.