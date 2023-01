Team Esbjerg tog skuffet hjem fra Frankrig

Derfra skiftedes de to hold til at have momentum. Det lykkedes langt hen ad vejen det danske forsvar at holde stand mod det brasilianske kæmpetalent Bruna de Paula, der blev holdt på et enkelt mål i første halvleg, selv om hun dansede omkring og var her, der og allevegne.

Samtidig trådte Amalie Milling i karakter i Esbjerg-målet og snuppede blandt andet tre franske straffekast i første halvleg. Det blev hurtigt til fire, da anden halvleg blev fløjtet i gang, og Milling fortsatte storspillet i målet gennem hele kampen.

Gode keepere

Desværre for danskerne havde de også store problemer med at passere Camille Depuiset i det franske mål fra syvmeterpletten. Hun nappede fem Esbjerg-straffekast og havde også godt fat i flere af de øvrige danske forsøg. Derfor fulgtes de to hold side om side, som halvlegen skred frem.