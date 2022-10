Team Esbjerg moste uden problemer tyrkisk mester

Der var klasseforskel i søndagens Champions League-kamp mellem Kastamonu og Team Esbjerg.

Vestjyderne var toneangivende fra start på udebane og rundbarberede de tyrkiske mestre med bemærkelsesværdige 43-27.

Allerede ved pausen stod det klart, Team Esbjerg nærmest ikke behøvede at få sved på banen for at hjemføre de to point. Her var det danske mandskab foran 25-12.