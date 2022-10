Ajax København erklæres konkurs og tvangsnedrykkes

Til stede i retten var Ajax-spilleren Mads Bro, der følte sig lettet, da konkursen var en realitet.

- Jeg synes, det er rart, at der kommer en afklaring på det. Også til de tilbageværende. Jeg synes bare, det er rart, at der kommer en afklaring, så alle kan køre videre, siger Mads Bro til TV 2.

Med tirsdagens beslutning er der sat et foreløbigt punktum i en lang føljeton om Ajax.

Nyheden om en truende konkurs kom i begyndelsen af september, da klubbens herrespillere ikke havde fået løn. Få dage efter meddelte bestyrelsesformand Henrik Ritlov, at man manglede mellem 1,5 og 1,8 millioner kroner for at undgå konkurs.