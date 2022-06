Bjerringbro-Silkeborg lukker bronzeduel på hjemmebane

Det er fjerde gang i Bjerringbro-Silkeborgs historie, at klubben får bronze.

Med sejren fra første duel i bagagen gik håndboldherrerne fra Bjerringbro-Silkeborg på banen i Jysk Arena med visheden om, at uafgjort var nok.

For landsholdsspilleren Jacob Lassen kunne det desuden være sidste kamp i BSH-trøjen, da han i sommerpausen skifter til tyske HSV Hamburg.

Sikkert var det dog, at han optrådte på hjemmebanen for sidste gang, og han åbnede med manér ved at bringe værterne på 1-0.

Ikke overraskende var han kampen igennem med til at gøre ondt på Skjern-forsvaret, som lukkede 19 mål ind før pausen og lignede et hold, der fik svært ved at kæmpe med om bronzen.