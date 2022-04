Færøsk håndboldsucces henrykker Danmarks landsholdsfløj

Talentet var imidlertid så stort, at Dansk Håndbold Forbund havde fået øje på Johan Hansen. I 2015 trak han den røde trøje over hovedet for første gang i en U21-landskamp, og i dag er han en fast bestanddel af A-landsholdet.

Færøerne bugner lige nu af spændende unge spillere, der kan være med til at føre miniputnationen til slutrunder i det kommende årti, men Johan Hansen fortryder ikke et sekund, at han ikke kan være med på fødelandets rejse.

- De oplevelser, jeg har fået med Danmark, er fantastiske, og jeg ville ikke være dem foruden, siger den dobbelte verdensmester.

- Jeg er meget glad for, at færøsk håndbold blomstrer. Jeg under dem alt, men jeg er glad for min beslutning, siger han.