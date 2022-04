Team Esbjerg vinder topkamp og styrer mod semifinale

Det hjalp indledningsvist, men Herning-Ikast holdt sig til, så der ved pausen stod 16-13 i Esbjergs favør. Hjemmeholdets Sarah Iversen, der søndag fyldte 32 år, udmærkede sig ved at score seks af Herning-Ikasts mål fra sin plads på stregen.

Herning-Ikast kom flyvende ud til anden halvleg. Små ni minutter var der gået, da der for første gang siden 0-0 kom lighed på måltavlen. Igen var Sarah Iversen på pletten, da hun gjorde det til 19-19.

Herfra fulgtes de to hold ad. Kun et enkelt mål skilte dem momentvis, indtil Kristine Breistøl bragede bolden ind til 27-25 for Esbjerg med syv et halvt minut igen.

Så tog Herning-Ikast teten, og hjemmeholdet kom foran, da Ingvild Bakkerud med fire minutter igen gjorde det til 28-27.