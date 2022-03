KIF Kolding tog stort skridt mod overlevelse med ny sejr

Efter pausen bragte Nordsjælland sig for første gang foran med mere end et mål, og da Kasper Kisum udbyggede til 25-22 efter 42 minutter, var vejen tilbage til point pludselig halvlang for udeholdet.

Alligevel formåede gæsterne at stable et minicomeback på benene. Thomas Boilesen udlignede til 27-27 med ni minutter igen, før Mads Gordon Krog med et vigtigt mål til 30-28 et minut før tid reelt sikrede den vitale sejr.