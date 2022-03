Odense Håndbold buldrede videre og er vinder af grundspillet

København Håndbold, der kæmper for at holde sig i blandt de otte bedste i rækken og dermed booke en plads i slutspillet, kom foran 1-0 i onsdagens opgør.

Men det var også holdets eneste føring. Godt nok stod den 10-10 mod første halvlegs slutning, men Odense viste igen-igen, at holdet har et gear eller to mere end de fleste konkurrenter i ligaen.

Althea Reinhardt med en redningsprocent på næsten 52, mens Mie Højlund var opgørets skarpeste med seks mål på syv forsøg.

Andetsteds førte Line Haugsted med otte scoringer an i Viborg HK’s 27-23-sejr i Skanderborg, hvilket rykker de slutspilsklare midtjyder op på tredjepladsen.