Holm har en blandet fornemmelse efter EM-gennembrud

Nederlaget til Frankrig skygger for den personlige succes for landsholdsspilleren Jacob Holm.

Jacob Holm har kæmpet med at finde sit niveau på det danske håndboldlandshold under EM-slutrunden, men onsdag aften tjekkede han for alvor ind. Den 26-årige Füchse Berlin-spiller strålede af selvtillid og var med ni mål den næstmest scorende dansker. Desværre for Holm og resten af holdet blev 45 minutters dominans afløst af en god fransk slutspurt, der resulterede i et dansk nederlag på 29-30.

- Det er selvfølgelig dejligt at komme ind og spille en god kamp. Det er jeg glad for, men glansen går selvfølgelig lidt af det, når vi ikke formåede at gøre arbejdet færdigt, siger han. Bagspilleren kan ikke forklare, hvorfor den overlegne præstation fra de danske reserver ikke holdt hele vejen. - Jeg synes, det er svært at pege på, hvad der lige var udslagsgivende, men jeg synes, det var tydeligt, at vi ikke spillede med samme flow og rytme, som vi gjorde de første 50 minutter, forklarer han. På trods af nederlaget glæder landstræner Nikolaj Jacobsen sig over flere gode præstationer fra de danske reserver.

Ikke mindst Jacob Holm. - Det var rigtig vigtigt. Jacob spillede en rigtig flot kamp og viste, at han nu er, hvor han skal være. Han er klar til at byde ind fredag, når der bliver behov for det, siger landstræneren.

Holm har scoret 16 mål på 29 forsøg ved EM indtil videre. Han og holdkammeraterne står fredag over for Spanien i semifinalen i Ungarns hovedstad, Budapest.

/ritzau/