Nikolaj Jacobsen: Jeg skylder ikke Island noget

Island har brug for dansk hjælp for at komme videre, men skal ikke regne med at se alle de bedste danskere.

Mens Danmark er klar til semifinalen ved EM i herrehåndbold, er Island mildest talt presset før de sidste kampe i mellemrunden. For at nå videre til semifinalen skal islændingene selv besejre Montenegro onsdag eftermiddag, og nogle timer senere skal de bruge dansk hjælp. En dansk sejr over Frankrig vil i så fald udløse en islandsk semifinaleplads, men det får ikke landstræner Nikolaj Jacobsen til at ændre sine planer for kampen.

Han vil give flere af de bedste spillere et hvil, så de er klar til fredagens semifinale. - Jeg skylder ikke Island noget. Island skylder heller ikke mig noget. Der var heller ingen bitre miner fra vores side, da vi i 2020 røg ud, siger landstræneren. Han henviser til EM for to år siden, hvor et islandsk nederlag til Ungarn var med til at sende Danmark ud af slutrunden. - Sådan er det jo. Island har spillet sig i den situation. Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, at vi har en kamp, hvor vi kan kigge fremad.

- Men jeg kan love Island, at de 16 spillere, der er med, går på banen for at vinde. De vil gøre alt, hvad de kan. - Jeg kan ikke svare på spillernes vegne, men mit fokus er ikke på, at vi skal ind og slå Frankrig, for at Island kan komme videre. Vores fokus er at spille en god håndboldkamp, siger han. Island har været hårdt ramt af coronasmitte under slutrunden, men formåede alligevel at besejre Frankrig uden flere af sine bedste spillere. I den efterfølgende kamp mod Kroatien gik det imidlertid galt. Et smalt nederlag efterlod islændingene med fire point, mens Danmark og Frankrig har henholdsvis otte og seks før de sidste kampe.

Når Danmark møder Frankrig, er den anden gruppe i mellemrunden afgjort. Danskerne vil derfor vide, hvilken modstander en sejr medfører og omvendt.

Men Nikolaj Jacobsen har ikke en favoritmodstander blandt Norge, Sverige og Spanien, som før tirsdagens nordiske brag er de mulige modstandere.

- Jeg vil gerne møde et hold, jeg kan slå, siger han med et grin. - Alle tre er dygtige hold, og når vi når herhen i turneringen, handler det om kræfter og små ting, der kommer til at afgøre, hvem der kommer til at stå på hvilke skamler, lyder det fra landstræneren.

/ritzau/