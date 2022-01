Tre glimt fra kampen: 600 danskere fik klø af overmagten, men de forlod arenaen med de største smil

»Det fungerede rigtig fint. Vi spillede med fin tålmodighed og kom frem til rigtig gode chancer hver evig eneste gang. Så kan man ikke forlange mere,« sagde Mikkel Hansen efter kampen.

»Det er klart, at det (syv mod seks-spillet red.) kræver, at man skal være dygtig til at vurdere, hvor bolden skal hen. Om man skal skyde eller spille – i mit tilfælde om bolden skal ind til en af de to stregspillere eller til højre eller venstre. Kan man flytte bolden hurtigt fra den ene back til den anden over for store, fysiske spillere som kroaterne, får man ofte en fin to mod en-situation.«