Lauge sprudlede i uskøn dansk sejr

Vidunderlig Louisiana-kunst blev det aldrig, men de kæmpede som nordiske vikinger i en halvtom hal i en træningskamp.

Fakta Kampen Danmark-Island 31-28 (14-13) Topscorer Danmark: Rasmus Lauge, 13 Stillingen undervejs: 1-3, 4-4, 8-6, 12-10, 14-14, 19-18, 23-21, 28-26

Mere kan man vel ikke forlange af håndboldlandsholdene fra Danmark og Island, der lørdag stødte sammen i den anden kamp ved Golden League-stævnet i Norge. En intens, men lettere grim kamp endte 31-28 til danskerne, som dermed besejrede holdets tidligere landstræner Gudmundur Gudmundsson.

Han er nu træner for Island, og fra sin trænerbænk i Sotra Arena i Bergen kunne ”Gummi”, som han blev kaldt i landsholdstruppen, se en dansk startopstilling med en perlerække af nye navne. I den danske forsvarsformation var det kun Mads Mensah, der var med til EM for to måneder siden. Det kunne ses.

Det var nu ikke fordi, at boldene fløj forbi ørene på kometkeeperen Emil Nielsen, men der var heller ikke tale om topkarakter til den rødhvide defensiv. Et par forsvarskiks hist og her fik forståeligt nok Nikolaj Jacobsen til at ærgre sig på sidelinjen.

Til gengæld var der high fives ad libitum til Rasmus Lauge. Playmakeren var ikke med i torsdagens nederlag til Frankrig af personlige årsager, men han var i den grad med i lørdagens sejr over Island. I perioder så det næsten ud som om, at han spillede over for islandske U12-forsvarsspillere. Uanset om det gjaldt mand-mand-spil, diagonalafleveringer eller skudpræcision, ja, så leverede Lauge det hele med stor effektivitet og kløgt.

Er Lauge landsholdets nye leder? »Den lille, sky dreng, der er bange for at dirigere, er der ikke længere« EM’s bedste dansker vil gerne tage mere ansvar på landsholdet, men han er der ikke helt endnu, erkender han.

Imponerende var det også at se René Rasmussen på højrefløj. Den lille, men bomstærke hurtigløber har ventet 28 år på sin A-landsholdsdebut. Den kom under denne Golden League-turnering, og han har grebet chancen. I første halvleg viste han eksempelvis prøver på sine voldsomme acceleration, som islændingene slet ikke kunne håndtere.

Overordnet set var der dog tale om et dansk landshold, der i såvel forsvar som angreb, manglede skarphed i store perioder af kampen – bort set fra Rasmus Lauge. Danskere dominerede, men fik ikke nok ud af arbejdet. Alt for ofte endte det hårde slid med grimme afbrændere eller sløsede fejl. Med til historien hørte selvfølgelig en masse udskiftninger og forskellige nye formationer – og et norsk dommerpar.

Dommerne var bestemt ikke populære i Norges næststørste by. Både Gudmundur Gudmundsson og Nikolaj Jacobsen brokkede sig højlydt, og til de to herrers forsvar var det heller ikke alt, som nordmændene fløjtede for, der gav mening.

Men Lauges indsats gav mening, og det var nok for Danmark i en træningskamp, der ikke vil blive skrevet historiebøger om.