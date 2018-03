Han sitrede af raseri og kaldte dommerne »elendige«: Bo Spellerberg kan blive straffet for udbrud

»Hvor er I elendige, mand!«

Sådan råbte en frustreret Bo Spellerberg for åben skærm, da lørdagens klassiker mellem KIF Kolding København og Skjern Håndbold var færdigspillet.

Veteranen var langt fra tilfreds med dommernes indsats i kampen, der endte med en vestjysk sejr på et enkelt mål i de døende sekunder.

Skjern holder kursen mod grundspillets førsteplads

»Det er fuldstændig uforståeligt, hvordan de ikke kan dømme frikast i det sidste angreb, ja, men det er jo bare endnu en kendelse,« lød det fra Bo Spellerberg til TV 2 Sport umiddelbart efter kampen.

Den tidligere landsholdsprofil kan nu risikere en straf - lige fra en pæn advarsel over en bøde til en karantænedom - for sit udbrud.

Dansk Håndbold Forbunds turneringsansvarlig, Frank Smith, der også er sekretær for forbundets disciplinærinstans, bekræfter over for Jyllands-Posten, at der pt. er en sag i gang mod Bo Spellerberg.

»Der foreligger en indberetning fra dommerparret, og sagen er nu ude til høring hos spilleren og de to klubber. Når der er indhentet høringssvar, vil der på baggrund af sagens samlede svar blive truffet en afgørelse senere på ugen,« siger Frank Smith, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Bo Spellerberg har tidligere i karrieren fået karantæne for en udtalelse.

I 2009 kaldte den mangeårige Kolding-stjerne dommerparret Torben Mortensen og Jesper Kirkholm Madsen for »idioter«, ligesom han sagde, at »vi må håbe, de stopper karrieren«.