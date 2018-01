EM-karakterbog: En overraskende helt og en flyvende reserve sendte Danmark til sejr

VARAZDIN

Her er Jyllands-Postens karakterer til de danske spillere efter kampen mod Tjekkiet på skalaen fra 0 til 10.

Niklas Landin: 4

En indsats på det jævne. Anføreren har stadig en storkamp til gode. Spillede næsten hele første halvleg. Fire redninger og 27 i redningsprocent. Måtte lade sig udskifte på grund af en lyskenskade.

Jannick Green: 9

Fantastisk kamp af Green, der kom ind før pausen og spillede tiden ud. Slutter med en redningsprocent på 48. Hatten af.

Magnus Landin: 7

Viste mod og dækkede aldeles glimrende op på sin back. Han spillede næsten fuld tid og lavede to mål på to forsøg.

Mikkel Hansen: 7

Tog ansvar som forventet, assisterede sine medspillere og var en drivkraft i angrebsspillet, men spildprocenten var for høj. Seks mål på 13 skud - inklusiv et brændt straffekast. Meget tæt på et 8-tal.

Mads Mensah: 4

Det er lidt op og ned, ind og ud for Mads Mensah ved denne slutrunde. Nul skudforsøg fra hans højre hånd. Dækkede okay af i Lauges fravær.

Rasmus Lauge: 6

Det var fuld power, og det var en 100 pct. indsats. Han knoklede for holdet. Det var ikke altid genialt, men han trak et stort læs. Fire mål på seks skud.

Peter Balling: 9

Wauw. Fra tribunen, forbi bænken og direkte ind på banen til en nøglerolle. Han spillede en vidunderlig kamp. Gik bredt som ønsket, assisterede som forventet og skød som håbet. Otte mål. Et par store afbrændere holder ham fra 10-tallet.

Hans Lindberg: 6

Fik ikke meget at arbejde med, men han noterede sig for to mål på tre forsøg. Stabilt forsvarsspil. Lavede en fræk scoring i første halvleg.

Henrik Toft Hansen: 7

To mål på to forsøg og langt hen ad vejen rigtig flot forsvarsspil mod en bevægelig spansk offenisv. Flot kamp.

René Toft Hansen: 7

Stærkt forsvarsarbejde af Kiel-kæmpen. Han stabiliserede fireblokken og havde en stor aktie i, at det kun blev til 22 spanske scoringer.



Lasse Svan Hansen UB

Henrik Møllgaard UB

Niclas Kirkeløkke UB

Morten Olsen UB

Casper U. Mortensen UB

Michael Damgaard UB