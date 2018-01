EM-karakterbog: Fløje uden succes, dumpekarakter til OL-guldklump og en smule revanche til anføreren

VARAZDIN

Her er Jyllands-Postens karakterer til de danske spillere efter kampen mod Tjekkiet på skalaen fra 0 til 10.

Niklas Landin 5

Efter en skidt åbningskamp leverede han faktisk rigtig fint bag et håbløst forsvar. Flere store redninger af anføreren.

Danmark kiksede fælt: Tjekkiet leverede sensationen og slog Mikkel Hansen og co.

Casper U. Mortensen 2

Begyndte fra start igen, men fik ikke meget at arbejde med - og bidrog heller ikke med meget. Et mål på to skud.

Magnus Landin 2

Fik chancen i slutningen af første halvleg og efter pausen. Brændte på vigtigt tidspunkt. Nul mål, men fik et straffekast i slutfasen.

Mikkel Hansen 5

Han tog ansvar og blev ved med at angribe. Mange fantastiske afleveringer og syv mål. Men også fejl, seks afbrændere og en tåbelig udvisning på et vigtigt tidspunkt.

Michael Damgaard 2

Han fik chancen i anden halvleg, men virkede alt for ivrig. Misbrugte fire ud af seks.

Rasende Mikkel Hansen: Det er ikke acceptabelt

Mads Mensah 2

Det er ikke blevet hans turnering endnu. Fik heller ikke mange spilminutter, men da han var inde, var det uden den velkendte power. En på to og et par tekniske fejl. Var i problemer defensivt.

Rasmus Lauge 4

Playmakeren tog også ansvar i en svær kamp for landsholdet, men kiksede også. To afgørende afbrændere til slut trækker meget ned. Seks mål på ni skud.

Morten Olsen 0

Hvor var OL-guldklumpen henne? Virkede ved siden af sig selv. Ufarlig og anonym i angrebspillet. Nul mål.

Hans Lindberg 2

Et 250-kampsjubilæum, han ikke vil mindes med glæde. Manglede skarphed og misbrugte vigtigt straffekast.

Lasse Svan Hansen 1

Det flasker sig ikke for verdensklassefløjen. En på fire er langt fra godkendt.

Hovedrystende stregspiller: Vi undervurderede Tjekkiet

Henrik Toft Hansen 2

En skidt defensiv kamp af Henrik Toft, der slet ikke fandt højden og intensiteten i midterforsvaret. Scorede et enkelt mål.

Anders Zachariassen 5

Seks mål på seks forsøg i sin slutrundedebut og flere tilkæmpede straffekast. Ganske imponerende af stregspilleren, som dog var stærkt udfordret i sit forsvarsspil. Det så skidt ud.



Henrik Møllgaard UB

Niclas Kirkeløkke UB

René Toft Hansen UB

Jannick Green UB