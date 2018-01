Landstræner Jacobsen efter choknederlag: Vi er under pres

Det var ikke overraskede en tydelig skuffet, men også relativt fattet Nikolaj Jacobsen, der sent mandag aften mødte pressen i Varazdin Arena efter nederlaget til Tjekkiet.

Landstræneren kaldte selv indsatsen for ekstremt skuffende. At det, som holdet gjorde rigtigt mod Ungarn, kiksede mod Tjekkiet, påpegede han.

Danmark kiksede fælt: Tjekkiet leverede sensationen og slog Mikkel Hansen og co.

Undervurderede I dem?

»Det håber jeg simpelthen ikke. Det er der ikke plads til ved et EM. Jeg synes, der var fin stemning i omklædningsrummet, og folk virkede klar. Efter 10 minutter begyndte vi så at brænde sindssygt meget,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Er der ting, du kunne have gjort anderledes?

»Der er masser af ting. Når man har tabt, er der masser af ting, man kunne have gjort anderledes,« sagde han.

Havde du forestillet dig, at I kunne tabe til Tjekkiet?

»Det gør man altid som træner, og vi havde også snakket om, at hvis vi ikke ramte som hold, ville Tjekkiet få færten af en overraskelse. Man kunne godt se, at der mere gnist og vilje i øjnene på deres spillere – specielt til sidst i anden halvleg,« sagde han.

Rokker det ved din tro på kulturen, holdet og setuppet?

»Jeg synes, vi har udfordringer, om at vi skal være bedre til at præstere sammen som hold. Det formåede vi ikke i dag. Det er en proces, der tager tid. Vi kom godt efter det efter Norge-kampen (ved Golden League tidligere på måneden red.) mod Frankrig, hvor spillede en god kamp der – og også mod Ungarn – så jeg havde egentlig håbet på, at vi havde flyttes os mere end det så har vist sig, at vi har gjort,« sagde han.

Kan du være bekymret for, at usikkerheden forplanter sig videre?

»Der er ingen tvivl om, at vi er rigtig meget under pres. Med et nederlag kan det være helt slut, inden vi for alvor når at komme i gang. Nu skal vi hjem og kigge tingene igennem, så vi kan forberede os så godt som muligt kampen mod Spanien,« sagde han.

Danmark møder Spanien onsdag aften i den sidste gruppekamp. Trods nederlaget er Danmark sikker på en plads i mellemrunden, men nu handler det om antallet af point, som skal med videre i mellemrunden.