Spørgsmålene svæver om Danmarks to nøglemodstandere, Spanien og Ungarn.

Der er mange ubekendte i gruppe C, hvor et tysk landshold i forandring må påtage sig favoritrollen.

Gruppe C:

Anders Zachariassen har måttet slås med store navne for at få sit gennembrud i Bundesligaen og på landsholdet.

»Han er en temperamentsfuld fyr. Hvis man ikke følger taktikken, og de opgaver, han har udstedt, så får man det at vide,« siger Lasse Svan Hansen.

