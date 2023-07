Kevin Magnussen har fået straf og starter grandprix som nummer 16

Det skete, fordi han hindrede Charles Leclerc (Ferrari) i at komme forbi efter løbskommissærernes mening.

Kvalifikationen blev alligevel en lille optur for den danske Haas-kører, der blot har scoret to point i sæsonen, men som fredag formåede at komme videre fra den første kvalifikationsrunde, der blev kørt efter et heftigt regnskyl.

I anden kvalifikationsrunde var det ved at gå galt for ham.

- Jeg ramte væggen i udgangen af sving ni og skadede både bagvingen og bunden. Jeg fik endnu et forsøg, men med en beskadiget bil tror jeg ikke, at der var mere i den.