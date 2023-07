Magnussen gik i stå på Silverstone og starter næstsidst

Hülkenberg har nu slået Magnussen otte ud af ti gange i år i kvalifikationen.

I VM-stillingen har Hülkenberg ni point, mens Magnussen har to point.

Pole position blev taget af suveræne Max Verstappen (Red Bull), der kommer til at starte foran de to McLaren-kører, Lando Norris og Oscar Piastri, søndag. Herefter følger de to Ferrari-racere.

Verstappens Red Bull-kollega, Sergio Perez, havde en dårlig kvalifikation, hvor han blot blev nummer 16.