Dækbøvl gav Magnussen lunkent resultat i Barcelona

Hamiltons holdkammerat, George Russell, tog den sidste plads på pallen.

Kevin Magnussen indledte løbet som nummer 17 og fik egentlig en rigtig god start. Da han kørte ud på anden omgang, var han rykket fire pladser frem i feltet.

På et tidspunkt var han helt oppe som nummer 11, men så begyndte dækproblemerne at vise sig. Danskeren måtte i pit allerede efter 11 omgange og dumpede ned som nummer 19.

Magnussen kravlede stille og roligt helt frem til en placering som nummer 13, men allerede inden halvdelen af løbet var kørt, måtte han i pit for anden gang.

Det var helt tydeligt, at både Magnussen og holdkammerat Hülkenberg havde problemer med at få dækkene til at holde. På et tidspunkt havde tre biler været i pit to gange for at få skiftet dæk - Haas-bilerne var de to af dem.