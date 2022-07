Fortrøstningsfuld Magnussen ser fremad efter skuffelse

Det gik ned ad bakke fra første omgang for Kevin Magnussen i Ungarns Formel 1-grandprix.

Danskeren sprang ellers tre pladser frem til at starte med, men efter en berøring med en anden bil blev han tvunget i pit for at få skiftet en beskadiget frontvinge.

Det sendte Magnussen tilbage som bageste mand, og danskeren brugte hele løbet i den tunge ende af feltet.