Magnussen ender som nummer 13 i ungarsk kvalifikation

Magnussens holdkammerat, Mick Schumacher, som ikke har fået sin bil opgraderet endnu, endte på 15.-pladsen i kvalifikationen.

I en usædvanlig dårlig kvalifikation for Red Bull-holdet endte den forsvarende verdensmester Max Verstappen som tier efter at have haft motorproblemer i sidste kvalifikationsrunde, Q3. Verstappens holdkammerat, Sergio Perez, blev nummer 11 efter at være røget ud i Q2.

George Russell tog i sin Mercedes sin første pole position i karrieren foran Ferrari-duoen Carlos Sainz og Charles Leclerc. Den danske Le Mans-legende Tom Kristensen overrakte efter kvalifikationen pole position-trofæet til Russell.