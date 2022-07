- Vi har haft farten til at score point hele året, men så har vi enten haft den forkerte strategi eller været uheldige med motorproblemer.

- Der har også været nogle gange, hvor vi har mistet point på at være på en forkert dækstrategi. Vi er måske startet på et andet dæk end andre, men så har der været en safety car tidligt i løbet, så andre har kunnet få et ”gratis” pitstop.

- Man vil jo gerne kalde det uheld, men det er jo også noget, vi selv har en andel i. Der har vi været inde i en lidt dårlig stime, hvor vi har ramt forkert og ikke som sådan været dårlige, siger Magnussen inden Ungarns grandprix søndag.