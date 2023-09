Rasmus Højlund fik underkendt scoring i stor United-nedtur

Rasmus Højlund fik i sin startdebut bolden i nettet, men gik målløs fra banen, da Manchester United lørdag tabte 1-3 til Brighton på hjemmebane i Premier League.

Den danske landsholdsprofil sparkede United på 1-1 kort før pausen og nåede at juble stort, men med hjælp fra VAR blev det konkluderet, at bolden havde været ude over baglinjen, inden Marcus Rashford fandt Højlund i feltet.