Liverpool afviste buddet, men fodbolddirektøren for den saudiarabiske liga Saudi Pro League, Michael Emenalo, har hævdet, at døren ikke er lukket, hvis Salah ønsker et fremtidigt skifte til den saudiske klub.

Klopp er fast besluttet på at beholde Salah, men Al-Ittihad skulle angiveligt være klar til at slippe omkring 200 millioner pund for den egyptiske angriber, når transfervinduet åbner igen til vinter. Det svarer til 1,7 milliarder kroner.

Det er en ømskindet situation, som Klopp formentligt helst havde set lukke med det saudiske transfervinduet.