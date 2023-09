Amerikanere har købt Premier League-klubben Everton

- Vi er utroligt beærede over at få muligheden for at blive en del af Everton-familien som forvaltere af klubben, og vi anser det som et privilegium at kunne bygge videre på dens stolte arv og værdier, siger Josh Wander, grundlægger af investeringsfonden, til klubbens hjemmeside.

Farhad Moshiri havde været hovedaktionær i klubben siden 2018.

Everton har rodet rundt i bunden af den bedste engelske række de senere år, og den nye sæson ser ikke ud til at blive meget anderledes.

Efter fire kampe står holdet fra Liverpool blot med et enkelt point på kontoen.