Tyskland rejste sig efter fadæse og trænerfyring

Efter fornemt kombinationsspil på Frankrigs banehalvdel fik Thomas Müller bolden midt i feltet og halvflugtede den i netmaskerne med stor kraft.

Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, havde plantet den store stjerne Kylian Mbappé på bænken. Randal Kolo Muani var derfor den mest bemærkelsesværdige spiller i den franske offensiv før pausen.

Flere gange skabte han problemer for tyskerne, og efter 20 minutter skulle han måske have haft et straffespark, da Antonio Rüdiger skubbede ham omkuld i feltet.

Efter en kanon tysk indledning blev kampen mere ligeværdig, efterhånden som den skred frem, og store chancer var en mangelvare.

Det kampbillede fortsatte langt ind i anden halvleg, men til sidst faldt der to scoringer inden for få minutter.