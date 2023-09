Sent mål skaffede FC Nordsjælland et point i dramatisk rivalopgør

Selv om nytilkomne Andreas Schjelderup og Christian Rasmussen fik comeback for FCN, fik mandskabet først åbnet Lyngbys jerndefensiv op til allersidst, da Kian Hansen udlignede efter en dødbold.

Med pointdeleren forbliver FCN foreløbig på førstepladsen i Superligaen, mens Lyngby ligger nummer otte.

Lyngby kom som vanligt aggressivt ud fra kampens begyndelse, hvor hjemmeholdet ikke var bange for at kaste sig ind i tacklingerne.

Det forstyrrede flere gange boldomgangen for FCN og gjorde, at fejlene opstod for det ellers kontrollerende tophold.