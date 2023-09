FC København bekræfter forhandlinger om salg af Grabara

FC København forhandler med en anden klub om et salg af fodboldspilleren Kamil Grabara.

Det bekræfter klubben i en selskabsmeddelelse.

- F.C. København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Kamil Grabara. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået, skriver FCK i selskabsmeddelelsen.