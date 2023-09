Hvidovre forstærker forsvar med Horsens-spiller

- Jeg har været glad for at være en del af klubben, og jeg har mødt mange gode mennesker, der har bidraget til en god tid, men da jeg hørte om interessen fra Hvidovre, så var det interessant, for det er en klub, der står mit hjerte nært, og jeg får mulighed for at spille på øverste niveau igen, siger Malte Kiilerich til hjemmesiden.

Kiilerich nåede 133 førsteholdskampe i Horsens.