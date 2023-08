Lyngby har fået aftale med Gylfi Sigurdsson

- Der er ingen tvivl om, at vi er utrolig stolte og glade for, at vi i dag kan præsentere Gylfi Sigurdsson som Lyngby Boldklub-spiller, siger fodboldchef Nicas Kjeldsen på klubbens hjemmeside.

- Gylfi er en spiller fra en hylde, som vi ikke normalt kan hente spillere fra, hvorfor det er en blåstempling af vores klub, miljø og store udvikling, at vi kan tiltrække en spiller af hans kaliber.

Gylfi Sigurdsson har tidligere i karrieren spillet 318 kampe i Premier League for klubber som Tottenham og Everton.