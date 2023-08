Brøndby skubbede Vejle længere ned i dybet efter VAR-drama

Vejle var tæt på efter 67 minutter, men Onugkhas hovedstød gled forbi stolpen, og i stedet skulle kampens enlige scoring falde i den anden ende, da Ohi Omoijuanfo endelig fik åbnet målkontoen.

Dybt inde i overtiden fik Vejle muligheden for at stjæle et point, da mandskabet fik et straffespark for hånd på bolden efter et VAR-gennemsym, men Patrick Pentz kronede en flot debut i Brøndby-målet med en redning.