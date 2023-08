Haaland brændte straffespark og scorede i smal City-sejr

Først på et mål efter 88 minutter af midtbanespilleren Rodri lykkedes det Manchester City at vinde 2-1 ude over Sheffield United i den engelske Premier League.

Forud for det afgørende mål havde oprykkerne fra Sheffield United længe lignet et hold, der kunne drille den forsvarende engelske mester.

Sheffield United havde scoret til 1-1 efter 85 minutter, da hjemmeholdet udnyttede sløset forsvarsspil i Citys bageste kæde.