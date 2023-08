Hvidovre henter Makienok på en fri transfer

Superligaklubben Hvidovre har lørdag hentet angriberen Simon Makienok. Det bekræfter Makienok i en video på Hvidovres Facebook-side.

32-årige Makienok spillede senest i AC Horsens, hvor han havde kontraktudløb tidligere på sommeren.

- Jeg er enormt lettet og glad over, at det er faldet på plads. Der har været en længerevarende dialog med Hvidovre allerede siden sidste år, da jeg besluttede at komme hjem til Danmark.