Luften mellem den spanske fodboldpræsident, Luis Rubiales, og landets nykårede kvindelige verdensmestre er iskold.

Nu truer Spaniens Fodboldforbund (RFEF) med at lægge sag an mod spilleren Jennifer Hermoso, som forbundet beskylder for at lyve for at sværte præsidenten til.

Det skriver BBC.

Optrapningen af konflikten kommer, efter at Hermoso fredag igennem spillerforeningen FutPro udsendte en erklæring, hvor hun afviste Rubiales’ påstand om, at det var med hendes accept, at han kyssede hende på munden under sejrsceremonien efter VM-finalen.