Pedri og Torres reddede Barcelona fra endnu en nullert

FC Barcelona var nær ved at spille 0-0 for anden spillerunde i træk i La Liga, men på to sene mål lykkedes det at vinde 2-0 på hjemmebane over Cadiz.

Dermed har Barcelona fire point efter to kampe oven på sidste uges nullert ude mod Getafe.

Cadiz så ikke meget til bolden i løbet af kampen, men udeholdet forsvarede sig heroisk mod Barcelona, som ledte efter de gode idéer i offensiven.