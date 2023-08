Sen Lyngby-scoring gjorde ondt værre for Randers

Selve sejren var på sin plads, da Lyngby igennem kampen var det mest dominerende og angrebssøgende mandskab.

Resultatet betyder, at Lyngby nu har syv point efter de fem første runder, mens Randers, der fortsat er uden sejr, ligger under nedrykningsstregen med to point.

Første halvleg var en chancefattig affære, hvor det meste af spillet foregik mellem felterne.

Lyngby var det hold, der ville mest med bolden, og flere gange var holdet tæt på at spille sig frem til muligheder, men de afgørende afleveringer kiksede for værterne.