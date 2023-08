Dolberg scorede efter 30 sekunder for Anderlecht

Efter flere svære år i Nice, Sevilla og Hoffenheim har Kasper Dolberg fået en god start på tilværelsen i Anderlecht.

Søndag kom angriberen på tavlen for anden gang for sin nye klub, som på hjemmebane besejrede Westerlo 2-1 i den belgiske liga.

Den 25-årige dansker brugte blot 30 sekunder på at komme i fokus. På rigtig angribermaner brugte han sin fysik til at presse sig foran en forsvarsspiller og komme først på et indlæg fra venstre.