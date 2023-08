Sensationen udeblev i Hvidovre efter tæt duel med FC København

FC København har fortsat maksimumpoint i Superligaen, efter at det fredag blev til en 2-0-sejr over Hvidovre IF i femte spillerunde.

Det kunne have set anderledes ud, da Hvidovre gjorde en god figur og havde flere chancer.

FCK-debutant Theo Sander stod dog flot i en kamp, hvor angriberne Orri Oskarsson og Mohamed Elyounoussi scorede de to mål på Pro Ventilation Arena i Hvidovre.