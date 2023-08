19-årig hattrickhelt sender FC Midtjylland videre i Europa

FCM dominerede kampen og blev hjulpet godt på vej, da en Omonia-spiller efter 25 minutter begik straffespark og fik et direkte rødt kort ved stillingen 0-0.

Sydkoreanske Cho Gue-Sung omsatte forsøget fra straffesparkspletten, og kort efter udlignede gæsternes ti mand, inden Franculino med to scoringer inden pausen tog presset af værterne.

Den 19-årige angriber fuldførte siden sit hattrick og står nu noteret for fire mål i to kampe for FCM, efter at han søndag debuterede med et afgørende mål i 2-1-sejren over Vejle i Superligaen.