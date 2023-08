Ingvartsen sparkede FC Nordsjælland videre i Europa

Det andet mål faldt i de døende minutter af anden halvleg, da Ingvartsen klappede til bolden uden for feltet.

På det tidspunkt var FC Nordsjælland en mand i overtal, efter at rutinerede Vlad Chiriches havde fået sit andet gule kort efter en times spil. Det første fik han for brok, det andet for en grim tackling.

For en uge siden var det FC Nordsjælland, der måtte spille en halv time i undertal i Bukarest. Dengang udnyttede FCSB ikke overtallet, men det gjorde nordsjællænderne efter lang tids flirt med 2-0-målet.